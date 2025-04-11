Форнароли выиграл квалификацию Формулы-2 в Бахрейне, Мартинс — второй

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В пятницу, 11 апреля, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире прошла квалификация второго этапа Формулы-2 в сезоне-2025, поул в которой завоевал итальянский гонщик команды «Инвикта» Леонардо Форнароли. Второе время показал француз Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»), третий — Люк Браунинг («Хайтек»).

Формула-2. Бахрейн. Квалификация (топ-10):

1. Леонардо Форнароли («Инвикта») — 1:44.008.

2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0.155.

3. Люк Браунинг («Хайтек») +0.284.

4. Алекс Данн («Роден») +0.316.

5. Роман Станек («Инвикта») +0.547.

6. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +0.603.

7. Сами Мегетуниф («Трайдент») +0.701.

8. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0.738.

9. Дино Беганович («Хайтек») +0.757.

10. Йозуа Дюрксен (AIX Racing) +0.794.