Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-2 — Бахрейн — результаты квалификации

Форнароли выиграл квалификацию Формулы-2 в Бахрейне, Мартинс — второй
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 11 апреля, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире прошла квалификация второго этапа Формулы-2 в сезоне-2025, поул в которой завоевал итальянский гонщик команды «Инвикта» Леонардо Форнароли. Второе время показал француз Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»), третий — Люк Браунинг («Хайтек»).

Формула-2. Бахрейн. Квалификация (топ-10):

1. Леонардо Форнароли («Инвикта») — 1:44.008.
2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0.155.
3. Люк Браунинг («Хайтек») +0.284.
4. Алекс Данн («Роден») +0.316.
5. Роман Станек («Инвикта») +0.547.
6. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +0.603.
7. Сами Мегетуниф («Трайдент») +0.701.
8. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0.738.
9. Дино Беганович («Хайтек») +0.757.
10. Йозуа Дюрксен (AIX Racing) +0.794.

Материалы по теме
«Уильямс» подписал контракт с чемпионом Формулы-3 и воспитанником «Альпин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android