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Хельмут Марко рассказал о пессимистичных ожиданиях от ГП Бахрейна для «Ред Булл»

Хельмут Марко рассказал о пессимистичных ожиданиях от ГП Бахрейна для «Ред Булл»
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл итоги двух пятничных тренировок Гран-при Бахрейна, рассказав о проблемах коллектива.

«Главный вывод после пятничных тренировок — мы медленно едем и шины перегреваются. Главная проблема — это температура шин, которую мы не можем контролировать. И как только температура повышается, вы начинаете скользить, а это только усугубляет ситуацию. Как ни странно, на одном отрезке шины восстановились, и мы показали такое же время прохождения круга, как и Ландо. Однако это были только три круга из 15.

Если бы мы знали, в чём конкретно дело, то уже бы исправили всё. Поэтому, как и в Японии, просто перебираем различные варианты настроек, и надеемся, что это создаст прекрасную смесь изменений, которая сделает нас конкурентоспособными завтра. К сожалению, наш отрыв от «Макларенов» больше, чем три десятых с круга», — приводит слова Марко издание GPblog.

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