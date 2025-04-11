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Пиастри высказался о шансах других команд после лучшего результата на практике в Бахрейне

Пиастри высказался о шансах других команд после лучшего результата на практике в Бахрейне
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из «Макларена» подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бахрейна, где показал 10-й и лучший результат.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 2
11 апреля 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.505
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.154
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.527

«Я очень рад! Машина чувствовала себя так, словно была в хорошем состоянии. Первая тренировка — это совсем другая история. Рад, что всё получилось более-менее удачно.

Темп на одном круге выглядит хорошим, и гоночная симуляция также оказалась приемлемой, чем я доволен. Над некоторыми моментами нужно поработать, чтобы сделать их ещё лучше, но в целом первый день получился неплохим.

Для меня стало неожиданностью, что отрыв оказался таким большим, однако я думаю, что завтра у остальных появится немного больше шансов и мы будем вновь все близки. Бахрейн — это трасса, на которой можно обгонять, и износ шин является важным фактором. Квалификация станет ключевой для нас», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

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