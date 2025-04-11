Пиастри высказался о шансах других команд после лучшего результата на практике в Бахрейне

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из «Макларена» подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бахрейна, где показал 10-й и лучший результат.
«Я очень рад! Машина чувствовала себя так, словно была в хорошем состоянии. Первая тренировка — это совсем другая история. Рад, что всё получилось более-менее удачно.
Темп на одном круге выглядит хорошим, и гоночная симуляция также оказалась приемлемой, чем я доволен. Над некоторыми моментами нужно поработать, чтобы сделать их ещё лучше, но в целом первый день получился неплохим.
Для меня стало неожиданностью, что отрыв оказался таким большим, однако я думаю, что завтра у остальных появится немного больше шансов и мы будем вновь все близки. Бахрейн — это трасса, на которой можно обгонять, и износ шин является важным фактором. Квалификация станет ключевой для нас», — приводит слова Пиастри Sky Sports.
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