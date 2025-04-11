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Ферстаппен — о практиках ГП Бахрейна: потренировался в дрифте

Ферстаппен — о практиках ГП Бахрейна: потренировался в дрифте
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен подвёл итоги второй практики Гран-при Бахрейна, в которой занял седьмое место. В первой Макс не принимал участия, вместо него ехал Аюму Иваса.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 2
11 апреля 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.505
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.154
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.527

«Просто сложно. Конечно, нам потребовался один круг, два круга, чтобы отыграть его, но всё равно отставание было довольно значительным, так что я не совсем доволен. Просто были большие проблемы с сцеплением, в целом с ощущениями. Баланс был не так уж плох, однако немного сбился, и предстояло ещё немало поработать, в том числе в долгосрочной перспективе.

Мы ехали слишком медленно, в общем-то, даже слишком медленно на одном круге, и, честно говоря, в гоночной симуляции это было тоже не очень весело. Зато в конце немного потренировался в дрифте!

Отрыв от «Макларена» большой. Мы немного изменили подход к нашей пятничной программе, поэтому я думаю, что наше отставание очень крупное», — приводит слова Ферстаппена издание Sky Sports.

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