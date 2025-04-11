Ферстаппен — о практиках ГП Бахрейна: потренировался в дрифте

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен подвёл итоги второй практики Гран-при Бахрейна, в которой занял седьмое место. В первой Макс не принимал участия, вместо него ехал Аюму Иваса.

«Просто сложно. Конечно, нам потребовался один круг, два круга, чтобы отыграть его, но всё равно отставание было довольно значительным, так что я не совсем доволен. Просто были большие проблемы с сцеплением, в целом с ощущениями. Баланс был не так уж плох, однако немного сбился, и предстояло ещё немало поработать, в том числе в долгосрочной перспективе.

Мы ехали слишком медленно, в общем-то, даже слишком медленно на одном круге, и, честно говоря, в гоночной симуляции это было тоже не очень весело. Зато в конце немного потренировался в дрифте!

Отрыв от «Макларена» большой. Мы немного изменили подход к нашей пятничной программе, поэтому я думаю, что наше отставание очень крупное», — приводит слова Ферстаппена издание Sky Sports.