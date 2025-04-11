Норрис — о втором месте в практике ГП Бахрейна: болид ведёт себя ужасно

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» после второго места во второй тренировке Гран-при Бахрейна пожаловался на темп болида.

«Воскресная гонка будет захватывающей, потому что по сравнению с тестами сегодня было невероятное падение скорости. Это немного странно, так как болид вёл себя ужасно, но я думаю, что в целом наш темп ещё был на приемлемом уровне. Так что пятница выдалась неплохой.

Остальные пилоты просто ещё не нашли настройки. Все просто смотрят на итоговые результаты, однако они понятия не имеют об информации о том, кто прибавляет, а кто — нет… В целом мы на одном уровне с «Мерседесом».

Погода — главный фактор, и она предлагает каждому вызов. Мы подошли к этому уикенду с большим количеством информации, полученной на предсезонных тестах, но, по сути, это всё можно выбросить в мусорное ведро и начать сначала, потому что сегодня абсолютно другая ситуация», — приводит слова Норриса издание Motorsport Week.