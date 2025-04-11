Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис — о втором месте в практике ГП Бахрейна: болид ведёт себя ужасно

Норрис — о втором месте в практике ГП Бахрейна: болид ведёт себя ужасно
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» после второго места во второй тренировке Гран-при Бахрейна пожаловался на темп болида.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 2
11 апреля 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.505
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.154
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.527

«Воскресная гонка будет захватывающей, потому что по сравнению с тестами сегодня было невероятное падение скорости. Это немного странно, так как болид вёл себя ужасно, но я думаю, что в целом наш темп ещё был на приемлемом уровне. Так что пятница выдалась неплохой.

Остальные пилоты просто ещё не нашли настройки. Все просто смотрят на итоговые результаты, однако они понятия не имеют об информации о том, кто прибавляет, а кто — нет… В целом мы на одном уровне с «Мерседесом».

Погода — главный фактор, и она предлагает каждому вызов. Мы подошли к этому уикенду с большим количеством информации, полученной на предсезонных тестах, но, по сути, это всё можно выбросить в мусорное ведро и начать сначала, потому что сегодня абсолютно другая ситуация», — приводит слова Норриса издание Motorsport Week.

Материалы по теме
Ферстаппен — о практиках ГП Бахрейна: потренировался в дрифте
Хельмут Марко рассказал о пессимистичных ожиданиях от ГП Бахрейна для «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android