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Цунода — о 18-м месте в практике Бахрейна: трудности в общении с инженером

Цунода — о 18-м месте в практике Бахрейна: трудности в общении с инженером
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Японский гонщик Формулы-1 из команды «Ред Булл» Юки Цунода подвёл итоги двух первых тренировок Гран-при Бахрейна, в которых занял девятое и 18-е место.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 2
11 апреля 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.505
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.154
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.527

«Сегодня мы немного поучились, протестировали разные настройки на разных болидах, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть. Но в целом я бы сказал, что вторая сессия была для меня немного сумбурной из-за того, что не смог собрать всё воедино.

Кроме того, у меня с гоночным инженером возникли некоторые трудности в общении по радио, однако это всего лишь часть процесса обучения и правильного понимания друг друга, ведь это пока пятая совместная тренировка с тех пор, как я сел за руль. На данный момент есть сложности, но в то же время более чистое общение принесёт много пользы. Я думаю, что если мы сможем наладить связь, то это значительно упростит работу, что поможет собрать идеальное время на круге. Возможно, нам с Вуди стоит пойти куда-нибудь сегодня вечером и познакомиться друг с другом поближе, с моим японским английским и его шотландским английским! Это был бы весёлый вечер.

Трудно сказать, на каком этапе мы находимся в данный момент, я чувствую, что потенциал есть, однако реализовать его было непросто. Это была не лучшая пятница в моей жизни, я надеюсь, что оставшаяся часть выходных пройдёт приятнее, я должен быть лучше. Я по-прежнему настроен оптимистично и уверен, что за одну ночь мы многое изменим», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.

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