Леклер — о практиках ГП Бахрейна: «Макларены» на другой планете. Раздражает

27-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», подвёл итоги второй практики Гран-при Бахрейна (четвёртое место) и высказался об обновлениях коллектива. В первой тренировке вместо Леклера ехал Дино Беганович.

«Я пытаюсь двигаться в направлении, которое позволит мне выжать из машины немного больше, но, честно говоря, потенциал машины остается прежним, и мы просто недостаточно быстры. «Макларены» на данный момент находятся на другой планете. Это раздражает, но так оно и есть, и это на самом деле мотивирует меня попытаться сократить отставание как можно скорее. Однако они невероятно быстры.

Это была сложная сессия, потому что здесь намного жарче, чем было на тестах, и, очевидно, вы начинаете уикенд, ожидая того сцепления, которое было у вас в феврале, а сейчас здесь всё совершенно другое. Так что нам нужно подрегулировать машину — ночью будет много работы, чтобы попытаться ещё больше изменить ситуацию.

Да, наши обновления сработали, но, к сожалению, отставание от «Макларенов» слишком велико», — приводит слова Леклера издание RaceFans.