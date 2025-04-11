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Джордж Расселл рассказал, что нужно сделать для победы на Гран-при Бахрейна

Джордж Расселл рассказал, что нужно сделать для победы на Гран-при Бахрейна
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» подытожил две первые тренировки Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 2
11 апреля 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:30.505
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.154
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.527

«Мы ожидали, что «Макларен» будет на шаг впереди, и сегодня мы это увидели. Они намного впереди на среднем секторе трассы, где шины перегреваются, поэтому, поэтому мы знаем, что нам предстоит проделать большую работу, но я думаю, что мы в состоянии побороться за позицию лучших вслед за ними.

Пилоты «Феррари» собрали довольно хороший круг, на мой взгляд, у них был немного плохой последний сектор, но между нами, «Феррари» и Максом [Ферстаппеном] очень маленький отрыв, но, честно говоря, мы просто никогда не знаем наверняка.

Я определённо чувствую, что, в отличие от трёх предыдущих гонок, в этом уикенде результаты квалификации не будут иметь решающее значение, здесь доминирует гоночный темп, и работа с износом шин. Конечно, вы хотите хорошо провести квалификацию, но главное — это гонка», — приводит слова Расселла официальный сайт Формулы-1.

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