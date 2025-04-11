Джордж Расселл рассказал, что нужно сделать для победы на Гран-при Бахрейна

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» подытожил две первые тренировки Гран-при Бахрейна.

«Мы ожидали, что «Макларен» будет на шаг впереди, и сегодня мы это увидели. Они намного впереди на среднем секторе трассы, где шины перегреваются, поэтому, поэтому мы знаем, что нам предстоит проделать большую работу, но я думаю, что мы в состоянии побороться за позицию лучших вслед за ними.

Пилоты «Феррари» собрали довольно хороший круг, на мой взгляд, у них был немного плохой последний сектор, но между нами, «Феррари» и Максом [Ферстаппеном] очень маленький отрыв, но, честно говоря, мы просто никогда не знаем наверняка.

Я определённо чувствую, что, в отличие от трёх предыдущих гонок, в этом уикенде результаты квалификации не будут иметь решающее значение, здесь доминирует гоночный темп, и работа с износом шин. Конечно, вы хотите хорошо провести квалификацию, но главное — это гонка», — приводит слова Расселла официальный сайт Формулы-1.