Фернандо Алонсо высказался об инциденте, когда у него отсоединился руль прямо на трассе

43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» высказался об инциденте во время второй тренировки, когда у него отсоединился руль во время прохождения круга на Гран-при Бахрейна.

Фото: Кадр из трансляции

«Да, машина не работала, и в какой-то момент я не мог переключать передачи, так что да, мне пришлось проехать мимо поворота.

Итак, я тоже не смог связаться с командой, а в последнем повороте руль полностью отказал. Как мы поняли, возможно, проблема в рулевой колонке или в чём-то ещё. Механики быстро заменили детали, и всё было в порядке. Поэтому благодарю всех в боксах, что быстро всё уладили», — приводит слова Алонсо издание Motorsport.