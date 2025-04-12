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Фернандо Алонсо высказался об инциденте, когда у него отсоединился руль прямо на трассе

Фернандо Алонсо высказался об инциденте, когда у него отсоединился руль прямо на трассе
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43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» высказался об инциденте во время второй тренировки, когда у него отсоединился руль во время прохождения круга на Гран-при Бахрейна.

Фото: Кадр из трансляции

«Да, машина не работала, и в какой-то момент я не мог переключать передачи, так что да, мне пришлось проехать мимо поворота.

Итак, я тоже не смог связаться с командой, а в последнем повороте руль полностью отказал. Как мы поняли, возможно, проблема в рулевой колонке или в чём-то ещё. Механики быстро заменили детали, и всё было в порядке. Поэтому благодарю всех в боксах, что быстро всё уладили», — приводит слова Алонсо издание Motorsport.

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