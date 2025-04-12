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Гонщица-эксперт: Норрис видит в Пиастри серьёзного соперника в борьбе за титул

Гонщица-эксперт: Норрис видит в Пиастри серьёзного соперника в борьбе за титул
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30-летняя автогонщица с корнями из Руанды, родившаяся в Бельгии, Наоми Шифф, являющаяся также экспертом канала Sky Sports, высказалась по поводу шансов австралийского гонщика «Макларена» Оскара Пиастри на титул в сезоне 2025 года в борьбе со своим напарником Ландо Норрисом.

«Действительно, кажется, что Оскар в этом сезоне сделал шаг вперёд. Ландо выглядит так, словно он ощущает, что у него появился серьёзный соперник в виде напарника», — приводит слова Шифф издание Sky Sports.

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