Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри сравнил гоночный и квалификационный темп «Макларена»

Пиастри сравнил гоночный и квалификационный темп «Макларена»
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался об отрыве команды от соперников в пелотоне.

«Думаю, на данный момент у нас самая быстрая машина, но нашего преимущества недостаточно, чтобы позволить себе быть беспечными, расслабиться и не выступать как можно лучше. Уикенд в Мельбурне сложился для нас хорошо, мы выжали максимум из машины и хорошо шли в гонке.

В Китае в квалификации спринта мы не были на поуле. Китай и Япония продемонстрировали, что не нужно очень серьёзной ошибки, чтобы оказаться не на первом месте. У нас есть преимущество в гоночном темпе, это точно. В квалификации отрывы небольшие, поэтому нужно быть на высоте. Думаю, это демонстрация того, что год будет напряжённым и нам нужно быть в лучшей форме», — приводит слова Пиастри RacingNews365.

Материалы по теме
Что не сделал «Макларен» и не пора ли выбросить легендарную «Сузуку» из Формулы-1? Разбор
Эксклюзив
Что не сделал «Макларен» и не пора ли выбросить легендарную «Сузуку» из Формулы-1? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android