Пиастри сравнил гоночный и квалификационный темп «Макларена»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался об отрыве команды от соперников в пелотоне.

«Думаю, на данный момент у нас самая быстрая машина, но нашего преимущества недостаточно, чтобы позволить себе быть беспечными, расслабиться и не выступать как можно лучше. Уикенд в Мельбурне сложился для нас хорошо, мы выжали максимум из машины и хорошо шли в гонке.

В Китае в квалификации спринта мы не были на поуле. Китай и Япония продемонстрировали, что не нужно очень серьёзной ошибки, чтобы оказаться не на первом месте. У нас есть преимущество в гоночном темпе, это точно. В квалификации отрывы небольшие, поэтому нужно быть на высоте. Думаю, это демонстрация того, что год будет напряжённым и нам нужно быть в лучшей форме», — приводит слова Пиастри RacingNews365.