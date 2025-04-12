Гонщица-эксперт: Пиастри и Норрис заключили соглашение

30-летняя автогонщица с корнями из Руанды, родившаяся в Бельгии, Наоми Шифф, являющаяся также экспертом канала Sky Sports, высказалась по поводу применения командной тактики в «Макларене».

«К сожалению для Оскара, ему нужно будет превзойти Ландо в квалификации. Похоже, что они заключили какое-то соглашение, что после определённого количества кругов или поворотов тот, кто впереди, остаётся впереди, если только нет резкой причины гоняться друг против друга. Это их самая большая проблема. У них два пилота, которые настолько конкурентоспособны, что они не позволят им соревноваться друг с другом», — сказала Наоми Шифф в эфире Sky Sports.

Ранее Шифф высоко оценила перспективы Оскара Пиастри в борьбе за титул.