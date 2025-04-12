«Мы не проверяющие, всё зависит от ФИА». Марко — о гибком заднем крыле «Макларена»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о гибком заднем крыле на машинах команды «Макларен».

«Конечно, всё зависит от ФИА. Но когда я вижу пост Йоса Ферстаппена, то там совершенно другая картина. Но это дело ФИА. Они этим занимаются, мы не проверяющие», — приводит слова Хельмута Марко PlanetF1.

ФИА в текущей ситуации и на данный момент не может начать расследование ввиду того, что ни одна из команд Формулы-1 не подала официальной жалобы на потенциальное нарушение «Маклареном» правил. Без данного запроса федерация может начать расследование только в том случае, если имеет место явное и очевидное нарушение регламента.