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Албон и Расселл пошутили, что штраф за инцидент на трассе меньше, чем за опоздание на гимн

Албон и Расселл пошутили, что штраф за инцидент на трассе меньше, чем за опоздание на гимн
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Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл и тайско-британский пилот «Уильямса» Александер Албон пошутили насчёт штрафа, который Албон получил за инцидент с напарником по первой тренировке Люком Браунингом.

Напомним, Браунинг заменял за рулём машины «Уильямса» Карлоса Сайнса в первой тренировке Гран-при Бахрейна. Между партнёрами по команде произошёл инцидент на трассе, за который тайца оштрафовали на € 7,5 тыс.

Беседа случилась во время общения с прессой, поэтому попала в объективы телекамер.

Алекс Албон: я не буду его платить! Это была не моя вина.
Джордж Расселл: слушай, это дешевле, чем поход в туалет у Карлоса.
Албон: что ты выберешь — обделаться или врезаться в напарника?
Расселл: да, получается дешевле.

Напомним, Карлос Сайнс был оштрафован на € 10 тыс. плюс € 10 тыс. условно за опоздание на гимн во время Гран-при Японии.

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