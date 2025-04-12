«Может, у нас гнётся вся машина?» Норрис — об обвинениях по поводу заднего крыла

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил по поводу обвинений британской команды в том, что они используют гибкое заднее крыло.

«Наша машина полностью соответствует правилам. Мы хорошо справились с задачей. У «Ред Булл» было достаточно времени, чтобы сделать то же самое, что и мы, но они не сделали. Им следует лучше работать, а не жаловаться.

Мы уважаем действия ФИА и рады, что они продолжают пытаться что-то исправить, потому что мы не хотим, чтобы кто-то выходил за рамки этих правил, но последние директивы нас не коснулись. Я не знаю, что будут делать другие команды. «Ред Булл» делает много вещей, которые также выходят за рамки.

А откуда вообще люди знают, что у нас гнётся заднее крыло? Может, это вся машина? Люди могут придумать, что хотят, но на самом деле они не имеют ни малейшего представления», — приводит слова Норриса F1i.