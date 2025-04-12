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Подопечный Алонсо из программы «Ред Булл» выиграл спринт Формулы-3 в Бахрейне

Болгарский гонщик команды «Кампос», подопечный Фернандо Алонсо, гонщик Академии «Ред Булл» Никола Цолов одержал победу в спринтерской гонке Формулы-3 в Бахрейне.

Второй результат остался за заменившим в составе «АИКСа» Никиту Бедрина Фредди Слэйтером, третьим стал гонщик «АРТ» Туукка Тапонен.

Формула-3. Бахрейн. Спринт

1. Никола Цолов («Кампос») — 19 кругов

2. Фредди Слэйтер («АИКС») +0,5

3. Туукка Тапонен («АРТ») +1,2

4. Каллум Войзин («Роден») +1,9

5. Мартиниус Стенсхорне («Хайтек») +2,9

6. Тим Трамниц («МП») +3,5

7. Алессандро Жюсти («МП») +4,2

8. Кристиан Хо («ДАМС») +5,0

9. Чарли Вурц («Трайдент») +5,6

10. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +6,4.