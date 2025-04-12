Подопечный Алонсо из программы «Ред Булл» выиграл спринт Формулы-3 в Бахрейне

Болгарский гонщик команды «Кампос», подопечный Фернандо Алонсо, гонщик Академии «Ред Булл» Никола Цолов одержал победу в спринтерской гонке Формулы-3 в Бахрейне.
Второй результат остался за заменившим в составе «АИКСа» Никиту Бедрина Фредди Слэйтером, третьим стал гонщик «АРТ» Туукка Тапонен.
Формула-3. Бахрейн. Спринт
1. Никола Цолов («Кампос») — 19 кругов
2. Фредди Слэйтер («АИКС») +0,5
3. Туукка Тапонен («АРТ») +1,2
4. Каллум Войзин («Роден») +1,9
5. Мартиниус Стенсхорне («Хайтек») +2,9
6. Тим Трамниц («МП») +3,5
7. Алессандро Жюсти («МП») +4,2
8. Кристиан Хо («ДАМС») +5,0
9. Чарли Вурц («Трайдент») +5,6
10. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +6,4.