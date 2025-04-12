Джеймс Ваулз: Сайнс превзошёл мои ожидания

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался об испанском гонщике команды Карлосе Сайнсе.

«Думаю, в конечном итоге мы получаем от Сайнса больше, чем заплатили. Дело в том, что есть два способа оценить выступления пилота. Первый очевиден — то, как он пилотирует болид. И в этом плане Карлос прибавляет, делает шаги вперёд. Я уверен, что он найдёт скорость, просто на акклиматизацию требуется время.

Что касается второго, то меня очень впечатлило то, как Карлос подходит к работе с командой по аэродинамике, с гоночными инженерами – практически со всеми в нашем коллективе, пытаясь найти тысячные секунды. Вот почему я хотел, чтобы он стал частью команды. И он превзошёл мои ожидания», — приводит слова Ваулза Crash.