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Марко: для меня загадка, почему «Макларен» не позволил Пиастри обогнать Норриса в Японии

Марко: для меня загадка, почему «Макларен» не позволил Пиастри обогнать Норриса в Японии
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о предстоящем Гран-при Бахрейна и отметил, что до сих пор не понимает, почему британская команда не поменяла пилотов местами на Гран-при Японии.

«Боюсь, «Макларен» выиграет, это достаточно очевидно. В такую жару, как в Бахрейне, износ шин играет ключевую роль, а их команда в этом вопросе очень сильна. «Мерседес»? Им не хватает чистой скорости. «Феррари» здорово смотрелась в спринтерской гонке в Китае, так что я бы пока её не списывал со счетов. Но сейчас «Макларен» однозначно сильнейший.

У Пиастри крепче нервы? Мы это знали, ничего нового. Для меня загадка, почему они не позволили Пиастри обогнать Норриса в Японии. Но я не знаю, что там у них за «правила папайи», — приводит слова Марко oe24.

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