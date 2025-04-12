Эксперт: в Бахрейне Цуноду снова опередят на шесть-семь десятых

Бывший гонщик «Ред Булл» Роберт Дорнбос считает, что японский гонщик команды Юки Цунода вновь много проиграет Максу Ферстаппену на Гран-при Бахрейна.

«Для прессы переход Цуноды в «Ред Булл» — отличная новость. Думаю, он вряд ли мог выступить в Японии намного лучше. На самом деле это печальная история. Дебютная гонка в топ-команде, у тебя реализовывается мечта детства, но ты не зарабатываешь очки, в то время как твой напарник побеждает. Это больно.

Но Юки стоит сосредоточиться на себе. Он знает, что должен оставаться мыслями в машине. Но в Бахрейне его снова опередят на шесть-семь десятых. Вот чего я боюсь», — приводит слова Дорнбоса GPBlog.