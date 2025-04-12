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Пиастри с большим отрывом стал лучшим в третьей тренировке ГП Бахрейна, Ферстаппен — 8-й

Пиастри с большим отрывом стал лучшим в третьей тренировке ГП Бахрейна, Ферстаппен — 8-й
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В Бахрейне завершилась третья тренировка четвёртого этапа сезона-2025 Формулы-1, Гран-при Бахрейна.

Лучшее время по её итогам показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Вторым стал его напарник, лидер чемпионата Ландо Норрис, третье время осталось за пилотом «Феррари» Шарлем Леклером. Семикратный чемпион мира напарник Леклера Льюис Хэмилтон стал 10-м.

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал восьмое время.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 3
12 апреля 2025, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:31.646
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.668
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.834

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья тренировка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:31.646.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.668.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.834.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +1.181.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.270.
6. Пьер Гасли («Альпин») +1.328.
7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.377.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.381.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.446.
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.465.
11. Эстебан Окон («Хаас») +1.594.
12. Джек Дуэн («Альпин») +1.701.
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.724.
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.902.
15. Александер Албон («Уильямс») +2.107.
16. Оливер Берман («Хаас») +2.689.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.717.
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +2.872.
19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +2.990.
20. Юки Цунода («Ред-Булл») +3.319.

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