Джордж Расселл рассказал о своей дружбе с Гарри Кейном и Джудом Беллингемом

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» в одном из интервью рассказал о своих дружеских отношениях с известными футболистами сборной Англии, игроком немецкой «Баварии» Гарри Кейном и Джудом Беллингемом, выступающим за «Реал» Мадрид.

«Я часто встречаюсь с Гарри Кейном, я работал с одной из его благотворительных организаций. Я всегда слежу за результатами матчей «Баварии» и его личной статистикой — и отчаянно хочу, чтобы они выиграли Бундеслигу.

С Беллингемом мы начали узнавать друг друга недавно. Он отличный парень. У нас есть общий контракт с компанией adidas, и я обещал привезти его на гонку в этом году, поэтому буду очень рад, когда он будет присутствовать на одной из гонок», — приводит слова Рассела goal.