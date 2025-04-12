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Джордж Расселл рассказал о своей дружбе с Гарри Кейном и Джудом Беллингемом

Джордж Расселл рассказал о своей дружбе с Гарри Кейном и Джудом Беллингемом
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» в одном из интервью рассказал о своих дружеских отношениях с известными футболистами сборной Англии, игроком немецкой «Баварии» Гарри Кейном и Джудом Беллингемом, выступающим за «Реал» Мадрид.

«Я часто встречаюсь с Гарри Кейном, я работал с одной из его благотворительных организаций. Я всегда слежу за результатами матчей «Баварии» и его личной статистикой — и отчаянно хочу, чтобы они выиграли Бундеслигу.

С Беллингемом мы начали узнавать друг друга недавно. Он отличный парень. У нас есть общий контракт с компанией adidas, и я обещал привезти его на гонку в этом году, поэтому буду очень рад, когда он будет присутствовать на одной из гонок», — приводит слова Рассела goal.

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