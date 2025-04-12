«Она даже не догадывалась, кто я». Джордж Расселл — о знакомстве со своей девушкой

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о том, как познакомился со своей девушкой Кармен.

«Мне так повезло с Кармен, потому что мы встретились с ней естественным образом, и это было особенным моментом. Она даже не знала, кто я, не догадывалась, что я даже как-то связан с Формулой-1, её всё это абсолютно не беспокоило. Она очень простой человек, и у нас общие ценности.

Она очень трудолюбива, хочет многого добиться и действительно понимает, что требуется в моём положении, чтобы достичь этого уровня. То, что она отправляется в это путешествие вместе со мной, очень много для меня значит.

Наличие человека, который поможет вам отключиться от всего этого одиночества вокруг, на самом деле очень круто повышает твою работоспособность», — приводит слова Расселла The Sun.