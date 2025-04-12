Пилот программы «Ред Булл» выиграл спринт Ф-2 в Бахрейне при старте с 11-го места

Испанский пилот Хосеп-Мария Марти, который выступает за «Кампос», а также входит в молодёжную программу «Ред Булл», выиграл короткую гонку второго этапа сезона-2025 Формулы-2, который проходит в Бахрейне.

Марти стартовал с 11-й позиции, но в первой части гонки смог закрепиться в топ-6, а после рестарта на 19-м круге прорвался в группу лидеров. Испанец занимал четвёртое место, но за два круга до финиша воспользовался борьбой Версхора и Бегановича, прорвавшись на второе место. На предпоследнем круге Марти опередил лидировавшего Йозуа Дюрксена и завоевал первую победу в сезоне.

Версхор в итоге занял второе место, Дюрксен стал третьим, а Беганович закончил гонку на четвёртой позиции. Следом финишировали ещё два пилота из программы «Ред Булл» — Оливер Гёте и Арвид Линдблад.

В гонке также стартовал Себастьян Монтойя, сын известного экс-пилота Формулы-1 и IndyCar Хуана-Пабло Монтойи, однако уже на первом круге колумбийца развернуло после удара от Амаури Кордела. Автомобиль Монтойи заглох, после чего он вынужден был сойти с дистанции, а Кордел позднее получил штраф в 10 секунд.

Этап в Бахрейне. Формула-2. Спринт:

1. Хосеп-Мария Марти («Кампос Рейсинг») — 23 круга.

2. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +0,9.

3. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +1,5.

4. Дино Беганович («ДАМС») +1,8.

5. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +1,9.

6. Арвид Линдблад («Кампос Рейсинг») +3,0.

7. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфурт Рейсинг») +3,1.

8. Габриэле Мини («Према») +3,3.

9. Леонардо Форнароли («Родин Мотоспорт») +3,9.

10. Ритомо Мията («АРТ Гран-при») +0,662.