Пиастри завоевал поул-позицию на ГП Бахрейна, Гасли — пятый, Ферстаппен — седьмой

Сегодня, 12 апреля, на «Международном автодроме Бахрейна» состоялась квалификация Формулы-1, по итогам которой лучший результат продемонстрировал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе время показал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер («Феррари»).
Отметим, что действующий чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал седьмое время.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Результаты квалификации:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:29.841.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.168.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.334.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.372.
5. Пьер Гасли («Альпин») +0.375.
6. Ландо Норрис («Макларен») +0.426.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.582.
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.839.
9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.931.
10. Юки Цунода («Ред Булл») +1.462.
После второго сегмента выбыли:
11. Джек Дуэн («Альпин») +1.404.
12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.430.
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.753.
14. Эстебан Окон («Хаас») +2.199.
15. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +2.045*
После первого сегмента выбыли:
16. Александр Албон («Уильямс») +2.157.
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.324.
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +2.345.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.442.
20. Оливер Берман («Хаас») +2.532.
* позднее у Нико Хюлькенберга сняли лучшее время первого сегмента, так что в итоговом протоколе он окажется 16-м ниже Александера Албона.