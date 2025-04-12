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Пиастри завоевал поул-позицию на ГП Бахрейна, Гасли — пятый, Ферстаппен — седьмой

Сегодня, 12 апреля, на «Международном автодроме Бахрейна» состоялась квалификация Формулы-1, по итогам которой лучший результат продемонстрировал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе время показал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер («Феррари»).

Отметим, что действующий чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал седьмое время.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Результаты квалификации:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:29.841.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.168.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.334.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.372.

5. Пьер Гасли («Альпин») +0.375.

6. Ландо Норрис («Макларен») +0.426.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.582.

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.839.

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.931.

10. Юки Цунода («Ред Булл») +1.462.

После второго сегмента выбыли:

11. Джек Дуэн («Альпин») +1.404.

12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.430.

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.753.

14. Эстебан Окон («Хаас») +2.199.

15. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +2.045*

После первого сегмента выбыли:

16. Александр Албон («Уильямс») +2.157.

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.324.

18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +2.345.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.442.

20. Оливер Берман («Хаас») +2.532.

* позднее у Нико Хюлькенберга сняли лучшее время первого сегмента, так что в итоговом протоколе он окажется 16-м ниже Александера Албона.