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Квалификация ГП Бахрейна прервана из-за аварии Окона

Квалификация ГП Бахрейна прервана из-за аварии Окона
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Сегодня, 12 апреля, на «Международном автодроме Бахрейна» проходит квалификация четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Бахрейна, второй сегмент которой был прерван красными флагами из-за аварии 28-летнего французского пилота «Хааса» Эстебана Окона.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
12 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Идёт

Фото: Социальные сети Формулы-1

Фото: Кадр из официальной трансляции

Фото: Кадр из официальной трансляции

После первого сегмента выбыли:
16. Александер Албон («Уильямс»).
17. Лиам Лоусон («Ред Булл»).
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
20. Оливер Берман («Хаас»).

Ранее гонщик немецкого «Мерседеса» британец Джордж Расселл рассказал о своей дружбе с известными футболистами и соотечественниками Гарри Кейном и Джудом Беллингемом.

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