Квалификация ГП Бахрейна прервана из-за аварии Окона

Сегодня, 12 апреля, на «Международном автодроме Бахрейна» проходит квалификация четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Бахрейна, второй сегмент которой был прерван красными флагами из-за аварии 28-летнего французского пилота «Хааса» Эстебана Окона.
Фото: Социальные сети Формулы-1
Фото: Кадр из официальной трансляции
Фото: Кадр из официальной трансляции
После первого сегмента выбыли:
16. Александер Албон («Уильямс»).
17. Лиам Лоусон («Ред Булл»).
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
20. Оливер Берман («Хаас»).
Ранее гонщик немецкого «Мерседеса» британец Джордж Расселл рассказал о своей дружбе с известными футболистами и соотечественниками Гарри Кейном и Джудом Беллингемом.