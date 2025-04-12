Квалификация ГП Бахрейна прервана из-за аварии Окона

Сегодня, 12 апреля, на «Международном автодроме Бахрейна» проходит квалификация четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Бахрейна, второй сегмент которой был прерван красными флагами из-за аварии 28-летнего французского пилота «Хааса» Эстебана Окона.

Фото: Социальные сети Формулы-1

Фото: Кадр из официальной трансляции

Фото: Кадр из официальной трансляции

После первого сегмента выбыли:

16. Александер Албон («Уильямс»).

17. Лиам Лоусон («Ред Булл»).

18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

20. Оливер Берман («Хаас»).

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