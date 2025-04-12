ФИА проведёт расследование в отношении «Мерседеса» за ранний выезд болидов на пит-лейн

Международная автомобильная федерация (ФИА) проведёт расследование в отношении немецкой команды «Мерседес» из-за того, что болиды коллектива под управлением гонщиков Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли покинули боксы и выехали на пит-лейн до того, как было объявлено время возобновления квалификации Гран-при Бахрейна после аварии пилота «Хааса» Эстебана Окона во втором сегменте.

Данный инцидент будет расследован стюардами после завершения квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1.

Напомним, на данный момент немецкий коллектив занимает второе место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 75 очков.