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ФИА проведёт расследование в отношении «Мерседеса» за ранний выезд болидов на пит-лейн

ФИА проведёт расследование в отношении «Мерседеса» за ранний выезд болидов на пит-лейн
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Международная автомобильная федерация (ФИА) проведёт расследование в отношении немецкой команды «Мерседес» из-за того, что болиды коллектива под управлением гонщиков Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли покинули боксы и выехали на пит-лейн до того, как было объявлено время возобновления квалификации Гран-при Бахрейна после аварии пилота «Хааса» Эстебана Окона во втором сегменте.

Данный инцидент будет расследован стюардами после завершения квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1.

Напомним, на данный момент немецкий коллектив занимает второе место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 75 очков.

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