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Бывший чемпион UFC Сириль Ган поддержал команду «Хаас» на Гран-при Бахрейна

Бывший чемпион UFC Сириль Ган поддержал команду «Хаас» на Гран-при Бахрейна
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Бывший обладатель временного титула UFC в тяжёлой весовой категории французский боец ММА Сириль Ган поддержал команду Формулы-1 «Хаас» во время квалификации Гран-при Бахрейна.

Сириль Ган

Сириль Ган

Фото: Скриншот трансляции

Сегодня, 12 апреля, на «Международном автодроме Бахрейна» проходит квалификация четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2025. Уже после первого сегмента выбыл один из пилотов команды «Хаас», Оливер Берман.

Напомним, на данный момент «Хаас» идёт на шестой позиции в Кубке конструкторов, имея в своём активе 15 очков. В личном зачёте Берман имеет пять набранных очков, а его партнёр по команде Эстебан Окон успел завоевать 10 баллов.

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