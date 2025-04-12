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Пиастри высказался о завоевании поул-позиции в квалификации Гран-при Бахрейна

Пиастри высказался о завоевании поул-позиции в квалификации Гран-при Бахрейна
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Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри поделился мыслями о выступлении в квалификации Гран-при Бахрейна, по итогам которой ему удалось завоевать поул-позицию.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
12 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:29.841
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.168
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.334

«Я весь уикенд чувствовал себя комфортно на трассе. Первая сессия была отличным опытом для нас. Тогда было ощущение, что я управлял раллийной машиной, а не болидом Ф-1. Но после той тренировки чувствовал себя комфортно за рулём. В квалификации соперники были чуть ближе, чем мне хотелось бы, но мы выступили на уровне, и я очень доволен результатом. [Завтра в гонке] Главное — выйти из первого поворота первым. Посмотрим, что будет. В любом случае нет места для старта лучше, чем с поул-позиции. С нетерпением жду завтрашней гонки», — приводит слова Пиастри портал Sky Sports.

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