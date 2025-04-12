Расселл оценил шансы побороться с Пиастри за победу после второго места в квалификации

Пилот «Мерседеса», британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл дал комментарий по поводу итогов квалификации Гран-при Бахрейна, где он в итоге занял второе место, следом за Оскаром Пиастри из команды «Макларен».

«Если бы кто-то сказал, что мы будем вторыми, мы бы сразу это приняли. Поздравляю Оскара, у него был отличный круг. В тёмное время суток и при более прохладном асфальте мы становились всё быстрее и быстрее. Второе место — хороший шанс на завтрашнюю гонку, но нужно оставаться реалистами», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Напомним, что по итогам предыдущих трёх Гран-при лидером Кубка конструкторов является «Макларен», у которых в активе 111 очков. Следом за ними идёт «Мерседес», у которого лишь 75 очков.