Марк Маркес выиграл спринт ГП Катара, его брат Алекс — второй, Баньяя — восьмой

Сегодня, 12 апреля, в Дохе (Катар) состоялся спринт Гран-при MotoGP, лучший результат по итогам которого показал шестикратный испанский чемпион Марк Маркес («Дукати»). Второе время продемонстрировал его брат Алекс Маркес («Дукати»), тройку сильнейших замкнул итальянец Франко Морбиделли («Дукати»).
Вице-чемпион прошлого сезона Франческо Баньяя («Дукати») стал восьмым, а чемпион прошлого года Хорхе Мартин — 16-м.
MotoGP. Гран-при Катара. Спринт:
1. Марк Маркес («Дукати») — 20:304.
2. Алекс Маркес («Дукати») +1.577.
3. Франко Морбиделли («Дукати») +3.988.
4. Фермин Альдегер («Дукати») +4.369.
5. Фабио Куартараро («Ямаха») +4.593.
6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +5.099.
7. Аи Огура («Априлия») +10.199.
8. Франческо Баньяя («Дукати») +10.344.
9. Марко Бедзекки («Априлия») +11.300.
10. Маверик Виньялес («КТМ») +12.554
...16. Хорхе Мартин («Априлия») + 15.775.
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