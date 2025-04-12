У Хюлькенберга отобрали лучший круг Q1, вместо него в Q2 должен был пройти Албон

Редкая ситуация произошла в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. По окончании первого сегмента стюарды не успели проверить все спорные ситуации с участием пилотов и лишить быстрых кругов тех, кто нарушил границы трассы. В итоге судьи только позднее, уже после второго сегмента, установили, что Нико Хюлькенберг проехал свой лучший круг в Q1, нарушив пределы трассы.

Этот круг был аннулирован, и в соответствии с правилами Хюлькенберг опустился в протоколе квалификации на 16-е место, пропустив вперёд Александера Албона из «Уильямса».

Если бы нарушение со стороны Хюлькенберга было обнаружено незамедлительно, то Албон прошёл бы во второй сегмент и имел возможность побороться за более высокую позицию, чем 15-я.