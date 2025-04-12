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«Не ожидал третьего места». Шарль Леклер — об итогах квалификации Гран-при Бахрейна

«Не ожидал третьего места». Шарль Леклер — об итогах квалификации Гран-при Бахрейна
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Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер дал комментарий после квалификационного заезда Гран-при Бахрейна, где он по итогам стал третьим, пропустив вперёд Оскара Пиастри («Макларен») и Джорджа Расселла («Мерседес»).

«Если честно, не ожидал третьего места. Знал, что в первом и втором сегментах я должен быть терпелив, а в третьем у нас будет скорость. На свежих комплектах темп был гораздо лучше. Очень доволен результатом, есть ощущение, что я понемногу нашёл свой путь и начинаю извлекать из машины то, на что она способна. Вся команда работала как безумная, чтобы подготовить новинки к этой гонке. Да, прибавка небольшая, но мы прогрессируем», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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