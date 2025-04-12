Вольф прокомментировал угрозу штрафов Расселлу и Антонелли за действия «Мерседеса»

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал предстоящее расследование судьями Гран-при Бахрейна действий Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли во время остановки квалификации после аварии Эстебана Окона. Расселл и Антонелли первыми выехали на пит-лейн в момент, когда ещё не было объявлено время рестарта сессии. Правилами это запрещено, однако Вольф не знает, насколько серьёзное наказание может грозить пилотам или команде.

«Никаких прецедентов нет, это новое правило, так что посмотрим, что скажут стюарды. Я надеюсь, что пилоты не получат наказания. Это ошибка со стороны команды. Это мы поторопились», — приводит слова Вольфа Sky Sports.