Норрис: я не справляюсь с болидом достаточно хорошо. Не собираюсь оправдываться

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис дал самокритичное объяснение того, почему у него возникают проблемы с болидом, а у его напарника Оскара Пиастри — нет.

По итогам квалификации Гран-при Бахрейна Норрис показал шестое время.

«Не знаю [что конкретно вызывает сложность в управлении болидом], потому что Оскар отлично справляется с пилотированием, так что… Мне не на что жаловаться, понимаете? Я не собираюсь оправдываться тем, что не умею управлять машиной. Имею в виду, что моя работа заключается в том, чтобы пилотировать любую машину, которую мне дают, независимо от того, легко с ней справиться или сложно. И я не справляюсь с болидом достаточно хорошо. А команда проделывает потрясающую работу», — приводит слова Норриса портал GPblog.