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Норрис: я не справляюсь с болидом достаточно хорошо. Не собираюсь оправдываться

Норрис: я не справляюсь с болидом достаточно хорошо. Не собираюсь оправдываться
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис дал самокритичное объяснение того, почему у него возникают проблемы с болидом, а у его напарника Оскара Пиастри — нет.

По итогам квалификации Гран-при Бахрейна Норрис показал шестое время.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
12 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:29.841
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.168
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.334

«Не знаю [что конкретно вызывает сложность в управлении болидом], потому что Оскар отлично справляется с пилотированием, так что… Мне не на что жаловаться, понимаете? Я не собираюсь оправдываться тем, что не умею управлять машиной. Имею в виду, что моя работа заключается в том, чтобы пилотировать любую машину, которую мне дают, независимо от того, легко с ней справиться или сложно. И я не справляюсь с болидом достаточно хорошо. А команда проделывает потрясающую работу», — приводит слова Норриса портал GPblog.

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