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Норрис: ощущение, будто я никогда прежде не управлял машиной Формулы-1

Норрис: ощущение, будто я никогда прежде не управлял машиной Формулы-1
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис рассказал, что испытывает большие проблемы с управлением болидом MCL39. По итогам квалификации Гран-при Бахрейна Норрис показал шестое время.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
12 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:29.841
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.168
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.334

«Честно говоря, каждый круг давался мне нелегко. В течение этого уикенда я чувствовал себя некомфортно. Особых претензий нет, машина великолепна, она так же хороша, как и весь предыдущий сезон, это здорово. В данный момент я ничего не понимаю, так что… Не знаю, мне просто нужна большая перезагрузка или что-то в этом роде.

Просто недостаточно быстр и не могу разобраться в болиде. Ощущение, будто я никогда прежде не управлял машиной Формулы-1. Каждый раз, когда я что-то пробую, это хорошо срабатывает в одной тренировке, а затем не подходит для следующей. Мне не удаётся плыть по течению вместе с машиной. А когда этого не происходит, то я перестаю быть быстрым. Так что мне следует поработать над собой. Неужели вы не понимаете, что я не могу угнаться за командой, имея лучший болид на сегодняшний день? Очевидно, сейчас я не в настроении», — приводит слова Норриса портал GPblog.

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