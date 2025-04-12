Норрис: ощущение, будто я никогда прежде не управлял машиной Формулы-1

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис рассказал, что испытывает большие проблемы с управлением болидом MCL39. По итогам квалификации Гран-при Бахрейна Норрис показал шестое время.

«Честно говоря, каждый круг давался мне нелегко. В течение этого уикенда я чувствовал себя некомфортно. Особых претензий нет, машина великолепна, она так же хороша, как и весь предыдущий сезон, это здорово. В данный момент я ничего не понимаю, так что… Не знаю, мне просто нужна большая перезагрузка или что-то в этом роде.

Просто недостаточно быстр и не могу разобраться в болиде. Ощущение, будто я никогда прежде не управлял машиной Формулы-1. Каждый раз, когда я что-то пробую, это хорошо срабатывает в одной тренировке, а затем не подходит для следующей. Мне не удаётся плыть по течению вместе с машиной. А когда этого не происходит, то я перестаю быть быстрым. Так что мне следует поработать над собой. Неужели вы не понимаете, что я не могу угнаться за командой, имея лучший болид на сегодняшний день? Очевидно, сейчас я не в настроении», — приводит слова Норриса портал GPblog.