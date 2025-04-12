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Ферстаппен высказался о проблемах с машиной «Ред Булл» после седьмого места в квалификации

Ферстаппен высказался о проблемах с машиной «Ред Булл» после седьмого места в квалификации
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Бахрейна.

MotoGP 2025. Этап 4, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт
12 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
20:38.304
2
Алекс Маркес
Ducati
+1.577
3
Франко Морбиделли
Ducati
+3.988

«Весь уикенд было сложно. Просто проблемы с ощущениями от работы тормозов, с тем, чтобы просто остановить машину. Мы многое изменили в машине, но такое ощущение, что ничего из этого не дало нам чёткого направления, куда двигаться.

Я просто пытаюсь сделать всё, что в моих силах. Это трудный уикенд для нас. Завтра постараюсь набрать так много очков, как это возможно. Ну, я так делаю каждый уикенд, так что завтрашний день ничем не будет отличаться. Не представляю, каким окажется наш гоночный темп. Мы окажемся в середине группы машин — надеюсь, будет довольно захватывающе», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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