Ферстаппен высказался о проблемах с машиной «Ред Булл» после седьмого места в квалификации
Поделиться
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Бахрейна.
MotoGP 2025. Этап 4, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт
12 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
20:38.304
2
Алекс Маркес
Ducati
+1.577
3
Франко Морбиделли
Ducati
+3.988
«Весь уикенд было сложно. Просто проблемы с ощущениями от работы тормозов, с тем, чтобы просто остановить машину. Мы многое изменили в машине, но такое ощущение, что ничего из этого не дало нам чёткого направления, куда двигаться.
Я просто пытаюсь сделать всё, что в моих силах. Это трудный уикенд для нас. Завтра постараюсь набрать так много очков, как это возможно. Ну, я так делаю каждый уикенд, так что завтрашний день ничем не будет отличаться. Не представляю, каким окажется наш гоночный темп. Мы окажемся в середине группы машин — надеюсь, будет довольно захватывающе», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Комментарии
- 12 апреля 2025
-
23:00
-
22:45
-
22:33
-
22:01
-
21:38
-
21:36
-
21:34
-
21:32
-
21:27
-
21:16
-
21:11
-
21:11
-
21:02
-
20:55
-
20:51
-
20:38
-
20:21
-
20:16
-
19:57
-
19:35
-
18:24
-
18:15
-
17:15
-
16:49
-
16:34
-
15:56
-
15:52
-
14:55
-
14:11
-
14:01
-
12:21
-
11:31
-
11:00
-
10:37
-
09:44