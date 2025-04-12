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Эстебан Окон прокомментировал свою аварию во время квалификации Гран-при Бахрейна

Эстебан Окон прокомментировал свою аварию во время квалификации Гран-при Бахрейна
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Французский пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал аварию, в которую попал на старте второго сегмента квалификации Гран-при Бахрейна, в результате чего разбил болид.

«Мне очень жаль команду, я сегодня облажался. Думаю, наша квалификация шла достойно, но я допустил ошибку — которую я обычно не делаю в квалификации, — я слишком сильно атаковал во втором повороте, заехал на поребрик, зацепил его днищем и потерял контроль над машиной. Я разочарован своим выступлением сегодня, и теперь нам придется перестраивать машину. Я знаю, что команда проделает потрясающую работу, и завтра мы поедем на гонку», — сообщает пресс-служба команды «Хаас».

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