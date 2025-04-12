Хэмилтон: просто я не был сегодня хорош. У меня нет ответов для вас, ребята

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. Семикратный чемпион мира уступил партнёру по команде Шарлю Леклеру шесть десятых в третьем и решающем сегменте квалификации.

«Я просто со своей стороны не выполняю работу достаточно хорошо. Просто надо дальше прибавлять. Что не так? Я правда не знаю. У меня нет ответов для вас, ребята. Просто я не был сегодня хорош.

Цель на гонку? Надеюсь, топ-5. Я постараюсь, посмотрим, смогу ли я туда попасть», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RacingNews365.

Напомним, поул-позишен в квалификации Гран-при Бахрейна завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.