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Хэмилтон: просто я не был сегодня хорош. У меня нет ответов для вас, ребята

Хэмилтон: просто я не был сегодня хорош. У меня нет ответов для вас, ребята
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Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. Семикратный чемпион мира уступил партнёру по команде Шарлю Леклеру шесть десятых в третьем и решающем сегменте квалификации.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
12 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:29.841
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.168
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.334

«Я просто со своей стороны не выполняю работу достаточно хорошо. Просто надо дальше прибавлять. Что не так? Я правда не знаю. У меня нет ответов для вас, ребята. Просто я не был сегодня хорош.

Цель на гонку? Надеюсь, топ-5. Я постараюсь, посмотрим, смогу ли я туда попасть», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RacingNews365.

Напомним, поул-позишен в квалификации Гран-при Бахрейна завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

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