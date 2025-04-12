Хэмилтон: просто я не был сегодня хорош. У меня нет ответов для вас, ребята
Поделиться
Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. Семикратный чемпион мира уступил партнёру по команде Шарлю Леклеру шесть десятых в третьем и решающем сегменте квалификации.
Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
12 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:29.841
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.168
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.334
«Я просто со своей стороны не выполняю работу достаточно хорошо. Просто надо дальше прибавлять. Что не так? Я правда не знаю. У меня нет ответов для вас, ребята. Просто я не был сегодня хорош.
Цель на гонку? Надеюсь, топ-5. Я постараюсь, посмотрим, смогу ли я туда попасть», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RacingNews365.
Напомним, поул-позишен в квалификации Гран-при Бахрейна завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 апреля 2025
-
23:00
-
22:45
-
22:33
-
22:01
-
21:38
-
21:36
-
21:34
-
21:32
-
21:27
-
21:16
-
21:11
-
21:11
-
21:02
-
20:55
-
20:51
-
20:38
-
20:21
-
20:16
-
19:57
-
19:35
-
18:24
-
18:15
-
17:15
-
16:49
-
16:34
-
15:56
-
15:52
-
14:55
-
14:11
-
14:01
-
12:21
-
11:31
-
11:00
-
10:37
-
09:44