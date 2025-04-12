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Норрис: Пиастри обгонит всех на круг, а я постараюсь стать вторым

Норрис: Пиастри обгонит всех на круг, а я постараюсь стать вторым
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказал уверенность, что его напарник по команде Оскар Пиастри легко победит в воскресном Гран-при Бахрейна Формулы-1. Пиастри будет стартовать с поул-позишен, в то время как сам Норрис начнёт гонку только шестым.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
12 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:29.841
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.168
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.334

«Не думаю, что я завтра выиграю. Буду нацеливаться на подиум. Думаю, Оскар обгонит всех на круг. Ну а я постараюсь стать вторым. Но на этой трассе можно обгонять. В отличие от Японии, тут вы можете использовать стратегию. Здесь очень сильный андеркат: он даёт три-четыре секунды на круге. Так что посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Норриса пресс-служба Формулы-1.

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