Норрис: Пиастри обгонит всех на круг, а я постараюсь стать вторым

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказал уверенность, что его напарник по команде Оскар Пиастри легко победит в воскресном Гран-при Бахрейна Формулы-1. Пиастри будет стартовать с поул-позишен, в то время как сам Норрис начнёт гонку только шестым.

«Не думаю, что я завтра выиграю. Буду нацеливаться на подиум. Думаю, Оскар обгонит всех на круг. Ну а я постараюсь стать вторым. Но на этой трассе можно обгонять. В отличие от Японии, тут вы можете использовать стратегию. Здесь очень сильный андеркат: он даёт три-четыре секунды на круге. Так что посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова Норриса пресс-служба Формулы-1.