В ФИА объяснили, почему слишком поздно наказали Хюлькенберга, лишив Албона места в Q2

В Международной автомобильной федерации (ФИА) объяснили, почему пилоту «Кик-Заубера» Нико Хюлькенбергу было вынесено наказание за нарушение пределов трассы в виде лишения лучшего круга в Q1 только после завершения второго сегмента квалификации Гран-при Бахрейна.
«Стюарды не были осведомлены о данной ситуации до начала второго сегмента квалификации. Время болида Хюлькенберга, зафиксированное на круге, когда он нарушил пределы трассы, позволяло ему пройти во второй сегмент. Следовательно, в то время, когда стюарды были проинформированы о том, что Хюлькенберг нарушил регламент, он уже принимал участие во втором сегменте квалификации. Поскольку это необычная ситуация, стюарды решили урегулировать данный вопрос, воспользовавшись своими полномочиями в соответствии со статьёй 11.9.2а Международного спортивного кодекса ФИА», — сказано в пресс-релизе.
- 12 апреля 2025
-
23:00
-
22:45
-
22:33
-
22:01
-
21:38
-
21:36
-
21:34
-
21:32
-
21:27
-
21:16
-
21:11
-
21:11
-
21:02
-
20:55
-
20:51
-
20:38
-
20:21
-
20:16
-
19:57
-
19:35
-
18:24
-
18:15
-
17:15
-
16:49
-
16:34
-
15:56
-
15:52
-
14:55
-
14:11
-
14:01
-
12:21
-
11:31
-
11:00
-
10:37
-
09:44