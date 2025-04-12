В ФИА объяснили, почему слишком поздно наказали Хюлькенберга, лишив Албона места в Q2

В Международной автомобильной федерации (ФИА) объяснили, почему пилоту «Кик-Заубера» Нико Хюлькенбергу было вынесено наказание за нарушение пределов трассы в виде лишения лучшего круга в Q1 только после завершения второго сегмента квалификации Гран-при Бахрейна.

«Стюарды не были осведомлены о данной ситуации до начала второго сегмента квалификации. Время болида Хюлькенберга, зафиксированное на круге, когда он нарушил пределы трассы, позволяло ему пройти во второй сегмент. Следовательно, в то время, когда стюарды были проинформированы о том, что Хюлькенберг нарушил регламент, он уже принимал участие во втором сегменте квалификации. Поскольку это необычная ситуация, стюарды решили урегулировать данный вопрос, воспользовавшись своими полномочиями в соответствии со статьёй 11.9.2а Международного спортивного кодекса ФИА», — сказано в пресс-релизе.