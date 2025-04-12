Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В ФИА объяснили, почему слишком поздно наказали Хюлькенберга, лишив Албона места в Q2

В ФИА объяснили, почему слишком поздно наказали Хюлькенберга, лишив Албона места в Q2
Аудио-версия:
Комментарии

В Международной автомобильной федерации (ФИА) объяснили, почему пилоту «Кик-Заубера» Нико Хюлькенбергу было вынесено наказание за нарушение пределов трассы в виде лишения лучшего круга в Q1 только после завершения второго сегмента квалификации Гран-при Бахрейна.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
12 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:29.841
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.168
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.334

«Стюарды не были осведомлены о данной ситуации до начала второго сегмента квалификации. Время болида Хюлькенберга, зафиксированное на круге, когда он нарушил пределы трассы, позволяло ему пройти во второй сегмент. Следовательно, в то время, когда стюарды были проинформированы о том, что Хюлькенберг нарушил регламент, он уже принимал участие во втором сегменте квалификации. Поскольку это необычная ситуация, стюарды решили урегулировать данный вопрос, воспользовавшись своими полномочиями в соответствии со статьёй 11.9.2а Международного спортивного кодекса ФИА», — сказано в пресс-релизе.

Материалы по теме
У Хюлькенберга отобрали лучший круг Q1, вместо него в Q2 должен был пройти Албон
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android