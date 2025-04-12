Руководитель «Уильямса»: жду отчёта от ФИА по ситуации с Хюлькенбергом. Меня это огорчило

Руководитель «Хааса» Джеймс Ваулз заявил, что ждёт отчёта от Международной автомобильной федерации (ФИА) о том, почему решение о наказании пилота «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберга за нарушение пределов трассы в виде лишения лучшего круга в Q1 было вынесено только после завершения второго сегмента квалификации Гран-при Бахрейна.

В результате данной ситуации Хюлькенберг опустился в в протоколе квалификации на 16-е место, пропустив вперёд Александера Албона из «Уильямса». Если бы нарушение со стороны Хюлькенберга было обнаружено незамедлительно, то Албон прошёл бы во второй сегмент и имел возможность побороться за более высокую позицию, чем 15-я.

«Меня это весьма огорчило. Очевидно, что нарушения пределов трассы анализируются стюардами в реальном времени, но данные по Хюлькенбергу были получены гораздо позже. В результате Алекс потерял возможность выступить в Q2. Сегодня ему хватило бы темпа, чтобы выйти в третий сегмент.

Да, в первом сегменте его первый круг был не лучшим. Однако нужно просто это понять. И я жду отчёта от ФИА, где будет объяснено, почему анализ данных по Хюлькенбергу был сделан так поздно. Ведь речь идёт не об одной потерянной позиции, а о многих. Я хочу понять сейчас, почему произошла подобная ситуация. Это не изменит нашей позиции на старте, в итоге мы останемся там, где мы есть».

Как я уже сказал, от нас зависит тот факт, что он выбыл в первом сегменте. Мы оказались заблокированы на пит-лейне, всё просто. Но сейчас я хотел бы понять, почему это произошло, и, очевидно, это не исправит ситуацию. Позиция по-прежнему останется на стартовой решётке», — приводит слова Ваулза портал Motorsport.