Паскаль Верляйн выиграл Гран-при Майами в Формуле-Е благодаря штрафу Нато после финиша

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Паскаль Верляйн стал победителем этапа Формулы-Е в Майами. Гонка прерывалась красными флагами после завала с участием Максимилиана Гюнтера, Митча Эванса и Джейка Хьюза. Рестарт заезду был дан с места за три круга до финиша — вперёд вырвался Паскаль Верляйн, у которого ещё оставалась в запасе активация Attack Mode, однако на финишной прямой экс-пилота Формулы-1 опередил Норман Нато, сохранивший чуть больше энергии.

Однако после финиша Нато, а также ещё несколько пилотов (Фряйнс, Барнард и Роуленд) получили по 10 секунд штрафа, поскольку не успели использовать до клетчатого флага весь запас Attack Mode.

В итоге победителем гонки объявлен Верляйн, второе место занял Лукас ди Грасси, а третьим стал Антониу Феликс да Кошта.

Формула-Е. Майами, первая гонка (топ-10):

1. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) — 26 кругов.

2. Лукас ди Грасси (Lola Yamaha ABT) +5.6 сек.

3. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) +6.1.

4. Нико Мюллер (Andretti Formula E) +8.4.

5. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +9.0.

6. Норман Нато (Nissan FE Team) +9.8.

7. Дэниел Тиктум (Cupra Kiro) +10.0.

8. Робин Фряйнс (Envision Racing) +10.1.

9. Джейк Деннис (Andretti Formula E) +10.3.

10. Зейн Мэлоуни (Lola Yamaha ABT) +10.7.

В общем зачёте на первое место, опередив Антониу Феликса да Кошту, вышел Роуленд — пару лидеров теперь разделяют четыре очка. Гюнтер прорвался с 11-й позиции на третью, а следом идут Барнард и Эванс.

Общий зачёт (топ-10):

1. Оливер Роуленд (Nissan) — 68 очка.

2. Тейлор Барнард (NEOM McLaren) — 51.

3. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) — 39.

4. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) — 37.

5. Джейк Хьюз (Maserati MSG Racing) — 27.

6. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 26

7. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) — 25.

8. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) — 25.

9. Джейк Деннис (Andretti Formula E) — 25.

10. Ник де Врис (Mahindra Racing) — 24.