Паскаль Верляйн выиграл Гран-при Майами в Формуле-Е благодаря штрафу Нато после финиша

Паскаль Верляйн стал победителем этапа Формулы-Е в Майами. Гонка прерывалась красными флагами после завала с участием Максимилиана Гюнтера, Митча Эванса и Джейка Хьюза. Рестарт заезду был дан с места за три круга до финиша — вперёд вырвался Паскаль Верляйн, у которого ещё оставалась в запасе активация Attack Mode, однако на финишной прямой экс-пилота Формулы-1 опередил Норман Нато, сохранивший чуть больше энергии.
Однако после финиша Нато, а также ещё несколько пилотов (Фряйнс, Барнард и Роуленд) получили по 10 секунд штрафа, поскольку не успели использовать до клетчатого флага весь запас Attack Mode.
В итоге победителем гонки объявлен Верляйн, второе место занял Лукас ди Грасси, а третьим стал Антониу Феликс да Кошта.
Формула-Е. Майами, первая гонка (топ-10):
1. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) — 26 кругов.
2. Лукас ди Грасси (Lola Yamaha ABT) +5.6 сек.
3. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) +6.1.
4. Нико Мюллер (Andretti Formula E) +8.4.
5. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +9.0.
6. Норман Нато (Nissan FE Team) +9.8.
7. Дэниел Тиктум (Cupra Kiro) +10.0.
8. Робин Фряйнс (Envision Racing) +10.1.
9. Джейк Деннис (Andretti Formula E) +10.3.
10. Зейн Мэлоуни (Lola Yamaha ABT) +10.7.
В общем зачёте на первое место, опередив Антониу Феликса да Кошту, вышел Роуленд — пару лидеров теперь разделяют четыре очка. Гюнтер прорвался с 11-й позиции на третью, а следом идут Барнард и Эванс.
Общий зачёт (топ-10):
1. Оливер Роуленд (Nissan) — 68 очка.
2. Тейлор Барнард (NEOM McLaren) — 51.
3. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) — 39.
4. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) — 37.
5. Джейк Хьюз (Maserati MSG Racing) — 27.
6. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 26
7. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) — 25.
8. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) — 25.
9. Джейк Деннис (Andretti Formula E) — 25.
10. Ник де Врис (Mahindra Racing) — 24.