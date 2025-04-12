ФИА оштрафовала пилотов «Мерседеса» на одну позицию на стартовой решётке ГП Бахрейна

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) решили оштрафовать на одну позицию в завтрашней гонке пилотов немецкого коллектива «Мерседеса» — Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли — за то, что те покинули боксы и выехали на пит-лейн до того, как было объявлено время возобновления квалификации Гран-при Бахрейна после аварии пилота «Хааса» Эстебана Окона во втором сегменте. В своём решении судьи обратили внимание, что ранний выезд на пит-лейн мог принести пилотам «Мерседеса» спортивное преимущество.
Напомним, Расселл показал второй результат в квалификации, уступив пилоту «Макларена» австралийцу Оскару Пиастри. Андреа Кими Антонелли, в свою очередь, стал четвёртым.
Ранее Расселл оценил шансы побороться с Пиастри за победу после второго места в квалификации.
- 12 апреля 2025
-
23:00
-
22:45
-
22:33
-
22:01
-
21:38
-
21:36
-
21:34
-
21:32
-
21:27
-
21:16
-
21:11
-
21:11
-
21:02
-
20:55
-
20:51
-
20:38
-
20:21
-
20:16
-
19:57
-
19:35
-
18:24
-
18:15
-
17:15
-
16:49
-
16:34
-
15:56
-
15:52
-
14:55
-
14:11
-
14:01
-
12:21
-
11:31
-
11:00
-
10:37
-
09:44