ФИА оштрафовала пилотов «Мерседеса» на одну позицию на стартовой решётке ГП Бахрейна

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) решили оштрафовать на одну позицию в завтрашней гонке пилотов немецкого коллектива «Мерседеса» — Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли — за то, что те покинули боксы и выехали на пит-лейн до того, как было объявлено время возобновления квалификации Гран-при Бахрейна после аварии пилота «Хааса» Эстебана Окона во втором сегменте. В своём решении судьи обратили внимание, что ранний выезд на пит-лейн мог принести пилотам «Мерседеса» спортивное преимущество.

Напомним, Расселл показал второй результат в квалификации, уступив пилоту «Макларена» австралийцу Оскару Пиастри. Андреа Кими Антонелли, в свою очередь, стал четвёртым.

Ранее Расселл оценил шансы побороться с Пиастри за победу после второго места в квалификации.