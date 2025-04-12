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ФИА оштрафовала пилотов «Мерседеса» на одну позицию на стартовой решётке ГП Бахрейна

ФИА оштрафовала пилотов «Мерседеса» на одну позицию на стартовой решётке ГП Бахрейна
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Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) решили оштрафовать на одну позицию в завтрашней гонке пилотов немецкого коллектива «Мерседеса» — Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли — за то, что те покинули боксы и выехали на пит-лейн до того, как было объявлено время возобновления квалификации Гран-при Бахрейна после аварии пилота «Хааса» Эстебана Окона во втором сегменте. В своём решении судьи обратили внимание, что ранний выезд на пит-лейн мог принести пилотам «Мерседеса» спортивное преимущество.

Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
12 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:29.841
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.168
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.334

Напомним, Расселл показал второй результат в квалификации, уступив пилоту «Макларена» австралийцу Оскару Пиастри. Андреа Кими Антонелли, в свою очередь, стал четвёртым.

Ранее Расселл оценил шансы побороться с Пиастри за победу после второго места в квалификации.

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