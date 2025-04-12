Юки Цунода оценил своё выступление в квалификации Гран-при Бахрейна

Японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Бахрейна, по итогам которой занял 10-ю позицию.

«Я удовлетворён своим выступлением. Конечно, как пилоту тебе всегда хочется больше, но, если учитывать практики и то, что это всего лишь мой второй этап, я принимаю такой результат.

Было сложно. Непросто оставаться в рабочем окне, оно довольно узкое. Я пробовал самые разные вещи, чтобы стабильно находиться в этом окне. Естественно, что случаются взлёты и падения, как в практиках. Я не буду спешить и постараюсь прибавлять шаг за шагом.

Длинный отрезок во второй тренировке не получился, но и болид тогда был другим. В то же время отрезок получился не то чтобы потрясающим и для меня самого. Нужны новые изменения – это касается и меня, и болида, чтобы показывать скорость. Но у меня неплохая уверенность за рулём. Не отличная конечно, но вполне нормальная», — приводит слова Цуноды Sky Sports.