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Хельмут Марко прокомментировал серьёзные проблемы, из-за которых Ферстаппен стал седьмым

Хельмут Марко прокомментировал серьёзные проблемы, из-за которых Ферстаппен стал седьмым
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Советник концерна «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко по итогам квалификации Гран-при Бахрейна признал серьёзные проблемы, из-за которых действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен показал седьмой результат.

«Это было хуже, чем ожидалось, потому что мы изменили несколько вещей в машине, которые, как мы думали, будут служить улучшением. Но затем на болиде Ферстаппена внезапно начались проблемы с тормозами.

Это была серьёзная проблема, и инженеры хорошо видели это в данных телеметрии. Мы до сих пор не знаем источника этой проблемы. И проблемы эти были только на болиде Макса.

Могу сказать, что эта квалификация прошла не совсем гладко. Но наши оба пилота попали в третий сегмент, и это хорошее достижение. Я уверен, что если бы не возникло проблем с тормозами, то Макс бы как минимум стал третьим или четвёртым.

Что касается Цуноды, то его время на первом быстром круге было удалено за нарушение границ трассы. Но это не выбило его из колеи, он оставался спокойным и постепенно прогрессировал. Именно этого мы от него и ждём», – приводит слова Марко Мotorsport.

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