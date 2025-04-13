В «Астон Мартин» дали оценку выступлениям Стролла и Алонсо в квалификации ГП Бахрейна
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Главный гоночный инженер «Астон Мартин» Майк Крак высказался о выступлении пилотов британской команды Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо в квалификации Гран-при Бахрейна, по итогам которой оба пилота не смогли пробиться в первый сегмент.
Формула-1 2025. Этап 4, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
12 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:29.841
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.168
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.334
«Сегодня мы где-то ошиблись в настройках машины Лэнса. Был неправильно рассчитан дорожный просвет, что привело к недостаточной поворачиваемости болида и стоило Лэнсу значительного времени на круге и шанса подняться выше в квалификации. Фернандо, напротив, отлично зарекомендовал себя на использованных шинах «софт» и в гонке будет стартовать с 13-й позиции. Нам нужно извлечь уроки и поразмыслить над тем, что произошло, чтобы вернуться более сильными в гонке», — приводит слова Крака пресс-служба команды.
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