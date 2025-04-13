В «Астон Мартин» дали оценку выступлениям Стролла и Алонсо в квалификации ГП Бахрейна

Главный гоночный инженер «Астон Мартин» Майк Крак высказался о выступлении пилотов британской команды Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо в квалификации Гран-при Бахрейна, по итогам которой оба пилота не смогли пробиться в первый сегмент.

«Сегодня мы где-то ошиблись в настройках машины Лэнса. Был неправильно рассчитан дорожный просвет, что привело к недостаточной поворачиваемости болида и стоило Лэнсу значительного времени на круге и шанса подняться выше в квалификации. Фернандо, напротив, отлично зарекомендовал себя на использованных шинах «софт» и в гонке будет стартовать с 13-й позиции. Нам нужно извлечь уроки и поразмыслить над тем, что произошло, чтобы вернуться более сильными в гонке», — приводит слова Крака пресс-служба команды.