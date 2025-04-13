Пьер Гасли остался доволен своими результатами на квалификации Гран-при Бахрейна

Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал своё выступление на квалификации Гран-при Бахрейна, по итогам которой занял пятое место.

«Условия были для нас хорошими, и это просто показывает, что у нас есть отличный потенциал. В то же время окно рабочих настроек очень узкое, а позади нас будут стартовать несколько очень быстрых соперников. Ландо и Макс могут немного посоревноваться друг с другом на первых нескольких кругах и оставить меня в стороне — я не буду против этого.

Перед квалификацией мы думали, что будем бороться максимум за 9-10-ю позиции, в лучшем случае, но всегда стараешься показать свой максимум, и в итоге мне удалось добавиться к третьему сегменту. Три десятые от поула — это просто безумие, это был очень хороший день для нас как команды… теперь нам нужны эти первые очки», — приводит слова Гасли Motorsport.