Четыре пилота сезона-2025 Формулы-1 младше, чем асфальт на трассе в Бахрейне

Асфальтовое покрытие на трассе «Сахир» в Бахрейне, где в эти выходные проходит четвёртый этап сезона-2025 Формулы-1, старше сразу трёх пилотов пелотона нынешнего чемпионата.

Асфальт на трассе был уложен в 2003 году и с тех пор не обновлялся — первый в истории Гран-при Бахрейна состоялся в сезоне-2004.

В нынешнем пелотоне Формулы-1 есть сразу три пилота, которые родились после того, как трасса была построена — гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, родившийся в 2006 году, пилот «Хааса» Оливер Берман, родившийся в 2005-м, а также Габриэл Бортолето из «Кик-Заубера» и Исак Хаджар из «Рейсинг Буллз», родившиеся в 2004 году.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации Гран-при Бахрейна 2025 года завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Примечательно, что Пиастри всего на год старше асфальта на трассе в Бахрейне.