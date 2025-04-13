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Михаэль Шумахер с помощью жены подписал шлем для благотворительного аукциона

Михаэль Шумахер с помощью жены подписал шлем для благотворительного аукциона
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Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер при помощи своей жены Коринны подписал специальный шлем для сэра Джеки Стюарта.

Немецкий бывший гонщик оставил инициалы «M.S.» на шлеме, правда, подпись очень сильно отличается от той, что использовал Михаэль ранее.

Специальный шлем, который подписали все 20 ныне живущих чемпиона мира, будет продан на благотворительном аукционе, а вырученные средства пойдут для благотворительной организации сэра Джеки Стюарта Race against Dementia.

«Замечательно, что Михаэль смог оставить свою подпись в таком благородном деле — борьбе с болезнью, от которой нет лекарства. Его жена помогла ему, и это дополнило список чемпионов, которые всё ещё с нами», — приводит слова Джеки Стюарта Daily Mail.

Напомним, Шумахер на горнолыжном курорте в швейцарских Альпах в 2013 году стал жертвой трагического стечения обстоятельств и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, из-за которой долгие годы не может восстановиться.

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