«Словно с другой планеты». Клиенты «Мерседеса» довольны мотором 2026 года

Новые моторы «Мерседеса», предназначенные для технического регламента образца 2026 года, являются очень хорошими. Об этом сообщает издание FUnoAnalisiTecnica со ссылкой на слова топ-менеджера одной из клиентских команд немецкого концерна.

«Силовая установка «Мерседеса» — словно с другой планеты», — цитирует неназванный источник издание.

Напомним, ранее прошло совещание по обсуждению будущих правил моторного регламента Формулы-1. По его итогам мотористы решили, что они готовы к возможной смене регламента 2026 года уже через три сезона.

В последнее время ходит много слухов о возможном возвращении двигателей V10 в 2029 году.