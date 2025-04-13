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«Словно с другой планеты». Клиенты «Мерседеса» довольны мотором 2026 года

«Словно с другой планеты». Клиенты «Мерседеса» довольны мотором 2026 года
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Новые моторы «Мерседеса», предназначенные для технического регламента образца 2026 года, являются очень хорошими. Об этом сообщает издание FUnoAnalisiTecnica со ссылкой на слова топ-менеджера одной из клиентских команд немецкого концерна.

«Силовая установка «Мерседеса» — словно с другой планеты», — цитирует неназванный источник издание.

Напомним, ранее прошло совещание по обсуждению будущих правил моторного регламента Формулы-1. По его итогам мотористы решили, что они готовы к возможной смене регламента 2026 года уже через три сезона.

В последнее время ходит много слухов о возможном возвращении двигателей V10 в 2029 году.

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